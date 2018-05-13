Десять человек спаслись из горящего дома в Краснотурьинске

Ночью загорелась квартира, расположенная на первом этаже многоэтажки. Огонь охватил 25 кв. м. площади. Тушили пожар восемь огнеборцев и две машины спецтехники.

Спасателями были эвакуированы восемь человек, еще двоих вывели на улицу в защитных масках. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.