Десять человек спаслись из горящего дома в Краснотурьинске
13 мая, 16:05Происшествия
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Десять человек были эвакуированы в ночь на 13 мая из многоэтажного дома в Краснотурьинске из-за пожара.
Ночью загорелась квартира, расположенная на первом этаже многоэтажки. Огонь охватил 25 кв. м. площади. Тушили пожар восемь огнеборцев и две машины спецтехники.
Спасателями были эвакуированы восемь человек, еще двоих вывели на улицу в защитных масках. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
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