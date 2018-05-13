Мусор на несанкционированной свалке под Екатеринбургом горит второй день (ФОТО)
13 мая, 12:05Происшествия
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В посёлке Шабровский под Екатеринбургом 12 мая загорелась несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов.
Сюжеты: Екатеринбург
Огонь охватил площадь в 5 тыс. кв. м. В тушении были задействованы 15 огнеборцев и 5 спецмашин.
По сообщению спасателей, пожар был локализован 12 мая, однако сегодня утром, 13 мая, жители Екатеринбурга сообщили, что дым вновь виднеется со стороны свалки, сообщает Е1.
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Фото: Е1.
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