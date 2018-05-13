Облили кислотой и проткнули колёса: в Екатеринбурге испорчена машина активиста (ФОТО)

Прытков уверен, что это связано с произошедшим у здания прокуратуры, где у него и охранника произошла перепалка, попавшая на камеры видеонаблюдения.

Мужчина сообщил, что днём ранее около 20:00 он припарковал свой автомобиль у дома на улице Фрунзе. Он отметил, что всегда паркуется в одном и том же месте, несмотря на то, что у него были недоразумения с полицией. В 16:00 он вышел к автомобилю и обнаружил, что кто-то его испортил. От кислоты краска на авто вздулась, поэтому машине предстоит круговая покраска.