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Пенсионерка и ее 6-летняя внучка получили травмы из-за торможения автобуса (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пенсионерка и ее 6-летняя внучка получили травмы из-за торможения автобуса (ФОТО)

13 мая, 12:45Происшествия
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