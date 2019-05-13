Геймер из поселка Лобва подозревается в убийстве матери

Как сообщает издание, в Следственном комитете подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела по факту смерти женщины.

Телеграм-канал «Горчица» пишет, что убитой был 41 год. Автор канала утверждает, что предположительно 19-летний сын женщины совершил убийство по правилам компьютерной игры. Также, по данным канала, молодой человек таким же способом хотел убить еще двух родственников.