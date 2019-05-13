Неизвестные подожгли пилораму в Новоасбесте

Сообщение о пожаре поступило утром, на площадь в 10 кв. метров горело имущество в кабинете. Для тушения прибыли 4 единицы спецтехники и 9 человек личного состава. В 11:51 спасатели локализовали огонь, в 11:55 открытое пламя было ликвидировано, начались проливка и разбор сгоревших конструкций, которые завершили к 12:45.