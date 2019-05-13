Неизвестные подожгли пилораму в Новоасбесте
Вчера, 22:14ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
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В воскресенье, 11 мая, на одной из пилорам Новоасбеста произошёл пожар. После того, как огонь удалось ликвидировать, спасатели пришли к выводу, что причиной происшествия стал поджог, сообщает ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО.
Сообщение о пожаре поступило утром, на площадь в 10 кв. метров горело имущество в кабинете. Для тушения прибыли 4 единицы спецтехники и 9 человек личного состава. В 11:51 спасатели локализовали огонь, в 11:55 открытое пламя было ликвидировано, начались проливка и разбор сгоревших конструкций, которые завершили к 12:45.
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Предварительной версией случившегося пожара назван поджог. По факту происшествия ведётся проверка.
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