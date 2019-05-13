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Неизвестные подожгли пилораму в Новоасбесте
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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Сообщение отправлено.
20190511 131832

Неизвестные подожгли пилораму в Новоасбесте

Вчера, 22:14ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Нижний Тагил и Горноуральского ГО
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