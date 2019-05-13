Роспотребнадзор обнаружил в свердловском санатории тараканов
Сегодня, 19:52ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижних Сергах санаторий получил штраф в размере 35 тысяч рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований: сотрудники предприятия работали без головных уборов, а в помещении были обнаружены рыжие тараканы, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
В акте ведомства указано, что предприятие заражено тараканами, а работники столовой санатория не соблюдают правила личной гигиены: готовят без головных уборов и в ювелирных украшениях.
Установлено, что с мая по июль 2018 года на пищеблоке не травили тараканов. Данный вывод сделан, так как администрация предприятия не смогла предоставить подтверждающих документов.
Столовая привлечена к административной ответственности по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» (ст. 6.6 КоАП РФ) и оштрафована на 35 тысяч рублей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей