Роспотребнадзор обнаружил в свердловском санатории тараканов

В акте ведомства указано, что предприятие заражено тараканами, а работники столовой санатория не соблюдают правила личной гигиены: готовят без головных уборов и в ювелирных украшениях.

Установлено, что с мая по июль 2018 года на пищеблоке не травили тараканов. Данный вывод сделан, так как администрация предприятия не смогла предоставить подтверждающих документов.