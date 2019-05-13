Уральская фирма попыталась вывезти в Китай две тысячи нелегальных коктейлей

Владелец фирмы молочной продукции подал в Уральскую электронную таможню декларацию на экспорт в Китай партии молочных коктейлей с клубникой и сыворотки с фруктовыми вкусами.

Однако при досмотре таможенники обнаружили большее количество товара, чем было указано в документации. Таким образом, сотрудники таможни изъяли около двух тысяч упаковок и поместили их на склад временного хранения.

По словам начальника Уральского таможенного поста электронной таможни, товар отправят на экспертизу, где определят его цену. Владельцу фирмы грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости молочных коктейлей.