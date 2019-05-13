Уральская фирма попыталась вывезти в Китай две тысячи нелегальных коктейлей
Сегодня, 17:07ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Уральские таможенники изъяли 1944 упаковки молочных коктейлей и сывороток. Нелегальный товар уральская фирма попыталась отправить в Китай, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Сюжеты: Екатеринбург
Владелец фирмы молочной продукции подал в Уральскую электронную таможню декларацию на экспорт в Китай партии молочных коктейлей с клубникой и сыворотки с фруктовыми вкусами.
Однако при досмотре таможенники обнаружили большее количество товара, чем было указано в документации. Таким образом, сотрудники таможни изъяли около двух тысяч упаковок и поместили их на склад временного хранения.
По словам начальника Уральского таможенного поста электронной таможни, товар отправят на экспертизу, где определят его цену. Владельцу фирмы грозит штраф в размере от половины до двукратной стоимости молочных коктейлей.
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После экспертизы изъятое будет возвращено владельцу, после чего он сможет подать декларацию и отправить коктейли в Китай.
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