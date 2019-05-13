Уральская прокуратура запросила пожизненное для серийного маньяка

Суд над злоумышленником начался в феврале 2019 года. Ранее мужчина прошел судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой выяснилось, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера.

Гособвинитель учел, что перед совершением новых нападений маньяк уже отсидел 15 лет за ряд изнасилований и убийств, однако после освобождения в 2009 году продолжил преступную деятельность.

Своих жертв екатеринбуржец выслеживал у мостов и транспортных развязок. Так, в декабре 2009 году напротив центра «Гулливер» он встретил 24-летнюю девушку, которая шла из магазина. Маньяк попытался ее изнасиловать, но девушка начала активно сопротивляться. Тогда преступник достал нож и нанес 15 ранений в область живота потерпевшей, от чего та скончалась на месте.

Злоумышленника задержали только через пять лет, когда количество его жертв увеличилось до 12 человек.