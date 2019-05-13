В Екатеринбурге эвакуировали пять офисов «Сбербанка из-за сообщений о бомбе

Сотрудники полиции эвакуировали клиентов и работников из отделения «Сбербанка» на улицах Куйбышева и 8 Марта после звонков с сообщениями о минировании. В результате проверок в помещениях не были обнаружены взрывоопасные предметы.

Ранее сообщалось, что 25-летнему жителю села Покровское было рекомендовано принудительное лечение после его сообщения о минировании здания железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле. В ходе проверки выяснилось, что указанный гражданин в 2016 году привлекался за аналогичное преступление и по результатам экспертиз также был направлен на принудительное лечение.