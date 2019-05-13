В Екатеринбурге за один день под колеса автомобилей попали трое детей

Первый инцидент произошел на 9-м километре Московского тракта. Водитель Nissan Maxima совершил наезд на десятилетнюю екатеринбурженку. Девочка пересекала проезжую часть в неустановленном месте, водитель не заметил ребенка из-за стоявших на обочине машин. Девочка госпитализирована в больницу с места ДТП, у нее диагностирован открытый перелом голени.

Следующее ДТП произошло на улице Бебеля у дома № 136. Женщина за рулем автомобиля Toyota Probox, двигаясь по дворовой территории, совершила наезд на пятилетнего ребенка, выбежавшего из стоявшего во дворе автомобиля. У потерпевшего диагностирована травма связок правого голеностопного сустава.

В 10 часов вечера того же дня на улице Папанина в Екатеринбурге водитель Ford Focus сбил несовершеннолетнюю велосипедистку. 13-летняя девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. Пострадавшая была госпитализирована, однако серьезных травм у девочки не диагностировано.