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В Екатеринбурге за один день под колеса автомобилей попали трое детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В Екатеринбурге за один день под колеса автомобилей попали трое детей

Сегодня, 08:48ПроисшествияФото: Е1.ru
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