В Нижнем Тагиле будут судить наркодилера из Верхней Салды

По версии следствия, обвиняемый с марта 2018 по январь 2019 года распространял на территории Нижнего Тагила наркотические вещества.

Для ведения преступного бизнеса салдинец приобрел две сим-карты, с которых сообщал покупателям номер счета для внесения 100% предоплаты. Как только лица, употреблявшие наркотики, переводили деньги, обвиняемый передавал им товар лично или путем «закладок». Таким образом мужчине удалось заработать 175,8 тысяч рублей.