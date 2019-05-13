В Нижнем Тагиле будут судить наркодилера из Верхней Салды
Прокуратура направила в Дзержинский райсуд Нижнего Тагила уголовное дело в отношении жителя Верхней Салды, обвиняемого в распространении «синтетики», сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, обвиняемый с марта 2018 по январь 2019 года распространял на территории Нижнего Тагила наркотические вещества.
Для ведения преступного бизнеса салдинец приобрел две сим-карты, с которых сообщал покупателям номер счета для внесения 100% предоплаты. Как только лица, употреблявшие наркотики, переводили деньги, обвиняемый передавал им товар лично или путем «закладок». Таким образом мужчине удалось заработать 175,8 тысяч рублей.
В отношении салдинца возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств, в том числе совершенный в значительном и крупном размерах» (чч. 1, 3, 4 ст. 228.1 УК РФ) и «Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами» (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).