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В соцсети опубликовано видео с дракой двух школьниц в Каменске-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
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В соцсети опубликовано видео с дракой двух школьниц в Каменске-Уральском

Сегодня, 19:59ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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