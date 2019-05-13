В соцсети опубликовано видео с дракой двух школьниц в Каменске-Уральском

Полицейские изучат запись, чтобы установить личности дерущихся девочек и очевидцев конфликта. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Видео было опубликовано в соцсети. Предположительно, оно было сделано 4 или 6 мая в районе школы. На видеозаписи одна из девочек таскает вторую за волосы, а после того, как пострадавшая падает, бьет ее ногой по голове.