В соцсети опубликовано видео с дракой двух школьниц в Каменске-Уральском
Сегодня, 19:59ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Каменске-Уральском полиция организовала проверку после того, как в одной из соцсетей появилось видео с дракой школьниц, пишет Znak.
Полицейские изучат запись, чтобы установить личности дерущихся девочек и очевидцев конфликта. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.
Видео было опубликовано в соцсети. Предположительно, оно было сделано 4 или 6 мая в районе школы. На видеозаписи одна из девочек таскает вторую за волосы, а после того, как пострадавшая падает, бьет ее ногой по голове.
За дракой следили другие подростки. В какой-то момент один из них решил вмешаться, и драка была прекращена.
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