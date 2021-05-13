82-летнего тренера по фехтованию обвинили в педофилии спустя пять лет в Екатеринбурге

82-летнего тренера по фехтованию обвинили в педофилии спустя пять лет в Екатеринбурге
82-летнего тренера по фехтованию обвинили в педофилии спустя пять лет в Екатеринбурге
Сегодня, 21:05ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
82-летнего тренера по фехтованию из Екатеринбурга обвинили в педофилии спустя пять лет. В полицию обратилась 51-летняя женщина, которая заявила, что в 2016 году тренер домогался ее дочки.

По словам женщины, насильственные действия сексуального характера произошли два раза во время тренировки в КРК «Уралец». На тот момент ребенку было 11 лет. Теперь тренеру грозит до 20 лет колонии строгого режима, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По словам самого тренера, 13 апреля его действительно опрашивал следователь СКР, однако после у пенсионера поднялось давление, и он попал в реанимацию.

Да, я тренировал в «Уральце», у нас были занятия в подвале. Там было 5-6 тренеров, много учеников. Имя девочки мне назвали, но я такую даже не помню,рассказал мужчина.

Напомним, 23 апреля стало известно, что суд Чкаловского района Екатеринбурга смягчил меру пресечения в отношении подозреваемого в педофилии 83-летнего тренера по теннису. Николай Ражев обвиняется в насилии сексуального характера над 10-летней девочкой.

Сюжеты:
Екатеринбург
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