Байкер получил перелом бедра после ДТП с «ГАЗелью» у Евстюнихи под Нижним Тагилом

Байкер получил перелом бедра после ДТП с «ГАЗелью» у Евстюнихи под Нижним Тагилом
Байкер получил перелом бедра после ДТП с «ГАЗелью» у Евстюнихи под Нижним Тагилом
Сегодня, 16:43ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Мотоциклист пострадал в ДТП на трассе у поселка Евстюниха под Нижним Тагилом. Водитель «ГАЗели» выехал с обочины и врезался в него. Байкер был доставлен в больницу.

Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием мотоцикла. Об это стало известно от подписчика группы «Вконтакте» «Екатеринбург— Серов (Online)».

Происшествие случилось 13 мая в 14.40 на трассе Екатеринбург — Серов. Мужчина 1969 года рождения находился за рулем автомобиля «ГАЗель» и выехал с обочины, не предоставив преимущество мотоциклу Yamaha под управлением мужчины 1987 года рождения, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Мотоциклист с переломом бедра был госпитализирован в городскую больницу № 2 в Нижнем Тагиле.

Напомним, 13 мая сообщалось, как в Серове 29-летний водитель грузового автомобиля «Урал» при повороте налево не уступил дорогу легковушке, которая ехала по главной дороге. В результате столкновения пострадал пассажир «ВАЗ 2112», с травмами головы он был госпитализирован в больницу. А мужчина, находившийся за рулем, сбежал с места аварии. Его разыскивают полицейские.

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