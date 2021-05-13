Байкер получил перелом бедра после ДТП с «ГАЗелью» у Евстюнихи под Нижним Тагилом

Мотоциклист пострадал в ДТП на трассе у поселка Евстюниха под Нижним Тагилом. Водитель «ГАЗели» выехал с обочины и врезался в него. Байкер был доставлен в больницу.

Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием мотоцикла. Об это стало известно от подписчика группы «Вконтакте» «Екатеринбург— Серов (Online)». Происшествие случилось 13 мая в 14.40 на трассе Екатеринбург — Серов. Мужчина 1969 года рождения находился за рулем автомобиля «ГАЗель» и выехал с обочины, не предоставив преимущество мотоциклу Yamaha под управлением мужчины 1987 года рождения, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД. Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Мотоциклист с переломом бедра был госпитализирован в городскую больницу № 2 в Нижнем Тагиле. Напомним, 13 мая сообщалось, как в Серове 29-летний водитель грузового автомобиля «Урал» при повороте налево не уступил дорогу легковушке, которая ехала по главной дороге. В результате столкновения пострадал пассажир «ВАЗ 2112», с травмами головы он был госпитализирован в больницу. А мужчина, находившийся за рулем, сбежал с места аварии. Его разыскивают полицейские. После ДТП с грузовиком в Серове ГИБДД разыскивает сбежавшего водителя легковушки

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