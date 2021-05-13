Байкер получил перелом бедра после ДТП с «ГАЗелью» у Евстюнихи под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием мотоцикла. Об это стало известно от подписчика группы «Вконтакте» «Екатеринбург— Серов (Online)».
Происшествие случилось 13 мая в 14.40 на трассе Екатеринбург — Серов. Мужчина 1969 года рождения находился за рулем автомобиля «ГАЗель» и выехал с обочины, не предоставив преимущество мотоциклу Yamaha под управлением мужчины 1987 года рождения, рассказали TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
Мотоциклист с переломом бедра был госпитализирован в городскую больницу № 2 в Нижнем Тагиле.
Напомним, 13 мая сообщалось, как в Серове 29-летний водитель грузового автомобиля «Урал» при повороте налево не уступил дорогу легковушке, которая ехала по главной дороге. В результате столкновения пострадал пассажир «ВАЗ 2112», с травмами головы он был госпитализирован в больницу. А мужчина, находившийся за рулем, сбежал с места аварии. Его разыскивают полицейские.