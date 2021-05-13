Груженый лесовоз перевернулся на трассе под Нижним Тагилом

Груженый лесовоз перевернулся на трассе под Нижним Тагилом
Груженый лесовоз перевернулся на трассе под Нижним Тагилом
Сегодня, 09:17ПроисшествияФото: сообщество ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online) во "Вконтакте"
Груженый лесовоз перевернулся на трассе под Нижним Тагилом в ночь с 12 на 13 мая. У автомобиля лопнуло колесо во время движения.

ДТП произошло на 211 километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, недалеко от кафе «Акрополь», сообщает Е1. В момент аварии бревна, которыми был загружен автомобиль, раскатились по всей дороге.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, которые установили, что у грузового автомобиля лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением, наехал на металлическое дорожное ограждение, в результате чего лесовоз улетел в кювет и опрокинулся, рассказали в областной Госавтоинспекции.

В аварии никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка сотрудниками органов внутренних дел, сообщили в ГИБДД.

Напомним, вечером 10 мая из-за отказа тормозов фура чуть не угодила под поезд и снесла железнодорожный пост под Богдановичем.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
происшествиедтпаварияобществогрузовикЕкатеринбург-СеровопрокидываниеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы