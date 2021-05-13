Груженый лесовоз перевернулся на трассе под Нижним Тагилом

ДТП произошло на 211 километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, недалеко от кафе «Акрополь», сообщает Е1. В момент аварии бревна, которыми был загружен автомобиль, раскатились по всей дороге.
На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, которые установили, что у грузового автомобиля лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением, наехал на металлическое дорожное ограждение, в результате чего лесовоз улетел в кювет и опрокинулся, рассказали в областной Госавтоинспекции.
В аварии никто не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка сотрудниками органов внутренних дел, сообщили в ГИБДД.
Напомним, вечером 10 мая из-за отказа тормозов фура чуть не угодила под поезд и снесла железнодорожный пост под Богдановичем.