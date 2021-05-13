Иномарка насмерть сбила 81-летнюю пенсионерку на трамвайных путях в Екатеринбурге

Инцидент произошел 13 мая, около 17.15, на Уралмаше на улице Победы.
Лежит женщина на трамвайных путях, в сторону проспекта Космонавтов стоит Volkswagen Touareg с разбитой фарой левой. Трамвайное движение остановлено,рассказали очевидцы происходящего.
Как стало известно, 44-летняя женщина-водитель ехала в прямом направлении по улице Победы со скоростью примерно 40–50 километров в час. Около дома № 37 она наехала на женщину 1 939 года рождения, переходившую дорогу справа налево по ходу движения транспорта, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.
Женщина объяснила, что бабушка внезапно появилась перед машиной. Отмечается, что она пересекала дорогу в неустановленном для этого месте. Женщина скончалась на месте инцидента от полученных травм.
Напомним, в конце апреля стало известно, что водитель сбил двух пешеходов в Первоуральске и скрылся с места ДТП. Его задержали сотрудники полиции в ходе розыскных мероприятий.