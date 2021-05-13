Иномарка насмерть сбила 81-летнюю пенсионерку на трамвайных путях в Екатеринбурге

Как стало известно, 44-летняя женщина-водитель ехала в прямом направлении по улице Победы со скоростью примерно 40–50 километров в час. Около дома № 37 она наехала на женщину 1 939 года рождения, переходившую дорогу справа налево по ходу движения транспорта, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.