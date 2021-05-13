«Мэр махнул на меня рукой»: в Первоуральске ветеран объявил голодовку

«Мэр махнул на меня рукой»: в Первоуральске ветеран объявил голодовку
«Мэр махнул на меня рукой»: в Первоуральске ветеран объявил голодовку
Сегодня, 17:08ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Ветеран боевых действий в Чечне объявил голодовку у мэрии Первоуральска. Он боится не дожить до предоставления ему льготного жилья.

Третий день уже пошел. В первый день меня мэр увидел и махнул рукой. На второй — полиция оштрафовала, передает Ура.ру слова ветерана.

Мужчина воевал в Чечне и стоит в очереди на предоставление льготного жилья как малоимущий. По его словам, он находится на 430 месте и опасается не дожить до того, как получит квартиру.

В пресс-службе администрации Первоуральска объяснили, что мужчина не успел встать на учет как ветеран до 1 января 2005 года, поэтому не имеет права на такую льготу. Он стоит в очереди как малообеспеченный гражданин и жилье ему будет предоставлено в порядке очереди.

На стороне мэрии оказался и суд, который отказался поставить мужчину в очередь льготников, добавили в пресс-службе.

Напомним, в марте 2021 года водитель скорой медицинской помощи из Нижнего Тагила Михаил Смольников провел одиночный пикет у здания администрации президента РФ. Мужчина выступил против аутсорсинга.

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