Подросток месяц ездил в школу за рулем ВАЗа и попался полиции в Екатеринбурге

Школьник был задержан полицейскими и доставлен в отдел. Выяснилось, что несовершеннолетний месяц назад приобрел у друга автомобиль ВАЗ за 30 тысяч рублей. Он передвигался на нем по городу и ездил в школу. Подросток рассказал правоохранителям, что не знал об ответственности за езду без прав.