Подросток месяц ездил в школу за рулем ВАЗа и попался полиции в Екатеринбурге

Сотрудники полиции остановили нарушителя на улице Щорса в Екатеринбурге. Молодой человек объяснил полицейским, что направляется в сервис по ремонту автомобилей, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Школьник был задержан полицейскими и доставлен в отдел. Выяснилось, что несовершеннолетний месяц назад приобрел у друга автомобиль ВАЗ за 30 тысяч рублей. Он передвигался на нем по городу и ездил в школу. Подросток рассказал правоохранителям, что не знал об ответственности за езду без прав.
Молодому человеку разъяснили действие норм законов и рассказали о возможной административной ответственности. Автомобиль был помещен на спецстоянку. Информация была направлена в ПДН.
Напомним, 5 мая сообщалось, как пьяный мотоциклист без прав устроил гонки с полицией на Красном Камне в Нижнем Тагиле. Нарушителя удалось поймать во дворе дома № 112 на улице Пархоменко. Он пытался убежать, но сотрудник ГИБДД догнал его и повалил на землю. После этого мужчине предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Он «надул» в трубочки 0,352 промилле.