После ДТП с грузовиком в Серове ГИБДД разыскивает сбежавшего водителя легковушки

После ДТП с грузовиком в Серове ГИБДД разыскивает сбежавшего водителя легковушки
После ДТП с грузовиком в Серове ГИБДД разыскивает сбежавшего водителя легковушки
Сегодня, 09:43ПроисшествияФото: ГИБДД Серова
Грузовик «Урал» протаранил отечественную «двенашку» в поселке Сосьва под Серовом, после чего водитель легковушки скрылся с места ДТП. Его пассажир получил серьезные травмы.

Инцидент произошел около 22.00 во вторник, 11 мая на улице Свободы в поселке Сосьва. 29-летний водитель грузового автомобиля «Урал» при повороте налево не уступил дорогу легковушке, которая ехала по главной дороге, рассказали в Госавтоинспекции Е1.

В результате столкновения пострадал пассажир «ВАЗ 2112», с травмами головы он был госпитализирован в больницу. А мужчина, находившийся за рулем, сбежал с места аварии. Сейчас его ищут полицейские.

В ГИБДД отметили, что водитель «Урала» в момент ДТП был трезв.

Напомним, в конце апреля водитель сбил двух пешеходов в Первоуральске и скрылся с места ДТП. Его задержали сотрудники полиции по горячим следам в ходе розыскных мероприятий.

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