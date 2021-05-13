После ДТП с грузовиком в Серове ГИБДД разыскивает сбежавшего водителя легковушки

Инцидент произошел около 22.00 во вторник, 11 мая на улице Свободы в поселке Сосьва. 29-летний водитель грузового автомобиля «Урал» при повороте налево не уступил дорогу легковушке, которая ехала по главной дороге, рассказали в Госавтоинспекции Е1.
В результате столкновения пострадал пассажир «ВАЗ 2112», с травмами головы он был госпитализирован в больницу. А мужчина, находившийся за рулем, сбежал с места аварии. Сейчас его ищут полицейские.
В ГИБДД отметили, что водитель «Урала» в момент ДТП был трезв.
Напомним, в конце апреля водитель сбил двух пешеходов в Первоуральске и скрылся с места ДТП. Его задержали сотрудники полиции по горячим следам в ходе розыскных мероприятий.