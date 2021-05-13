Свердловский турист погиб в Горном Алтае

Свердловский турист погиб в Горном Алтае
Свердловский турист погиб в Горном Алтае
Сегодня, 16:15ПроисшествияФото: pixabay.com
Во время сплава по горной реке на Алтае утонул свердловский турист. Группу вел мастер спорта из турклуба «Азимут» Нижнего Тагила.

Трагедия произошла во время прохождения сложного порога на реке Чулышман на Алтае в среду, 12 мая, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на МЧС республики.

Во время речного похода один из катамаранов перевернулся, а пассажир не смог забраться на плавстредство и утонул. Из воды мужчину достали товарищи, однако реанимационные действия не помогли.

Известно, что погибший — 36 летний житель Нижней Салды, который был опытным туристом и кандидатом в мастера спорта по водному туризму.

Туристическую группу из 12 человек, которая, как положено, зарегистрировалась в МЧС и оставила свои координаты, вел Виктор Величков из нижнетагильского туристического клуба «Азимут».

В данный момент на месте происшествия работают следователи.

Напомним, шестерых из семи российских туристов, которые попросили помощи спасателей утром 12 мая, нашли в горах Абхазии. Поиски еще одного участника похода продолжаются.

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