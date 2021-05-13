Тагильчанин-спецназовец обвиняется в избиении до смерти друга-сослуживца из-за долга

Инцидент случился 7 мая в районе дома № 36 по улице Орджоникидзе. Погибший 34-летний Андрей является бывшим бойцом 12-го отряда спецназа Нижнего Тагила. После выхода на пенсию он пошел работать на «Уралвагонзавод». По словам супруги погибшего, десять лет назад ее муж продал машину своему другу-сослуживцу, но тот не отдал денег.
Но тут при других людях муж упомянул о долге, Андрею это не понравилось. И на этой почве у них произошла ссора. Мой супруг был свидетелем на его свадьбе. Как можно было дружить 16 лет и так поступить, я не понимаю,рассказала женщина.
Она отметила, что после конфликта к их дому подъехали четверо военнослужащих 12-го отряда. Компания начала избивать мужчину деревянными битами. Вернувшись домой, тагильчанин ночью скончался от кровоизлияния в мозг. У него остались трое детей, пишет АН «Между строк».
Супруге сообщили в Следственном комитете по Дзержинскому району Нижнего Тагила, что у Андрея была диагностирована черепно-мозговая травма. Побои также зафиксированы.
Женщина рассказала, что на данный момент обвиняемый находится под стражей и планирует взять вину на себя. Было заведено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Однако жена погибшего мужчины хочет, чтобы дело переквалификации на статью 105 УК РФ (Убийство).
Напомним, в ночь на 9 мая 82-летнего пенсионера избили прямо в больнице в Екатеринбурге. На него напал сосед по палате, который отмечал праздник и употреблял спиртное.