Три мотоциклиста разбились с начала недели в Нижнем Тагиле

Три мотоциклиста разбились с начала недели в Нижнем Тагиле
Три мотоциклиста разбились с начала недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:06ПроисшествияФото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
С начала рабочей недели в Нижнем Тагиле случилось три ДТП с участием водителей мототранспортной техники.

11 мая водитель «Фольксваген Пассат» 1984 года рождения на перекрестке улиц Вагоностроителей-Чайковского наехал на стоящий мотоцикл «Ямаха», которым управлял водителя 1973 года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в больницу с ушибом поясницы и перелом поясничного отдела позвоночника, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В этот же день водитель 1991 года рождения ехал на мотоцикле «Хонда» по улице Индустриальная. Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением водителя 1987 года рождения. А аварии обошлось без пострадавших.

13 мая водитель 1969 года рождения управлял автомобилем «Газ» и ехал на 155 километре дороги «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Выезжая с обочины, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом «Ямаха», которым управлял водитель 1987 года рождения. Мотоциклист получил перелом бедра и был госпитализирован в центральную больницу № 2 Нижнего Тагила.

Фото:отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Напомним, в конце апреля под Екатеринбургом мужчина на мотоцикле Honda не справился с управлением, слетел с трассы и наехал на дорожный знак. В результате аварии байкер погиб.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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