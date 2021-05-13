Водителя выбросило через лобовое: фура взорвалась у «Сима-ленда» в Екатеринбурге

Сегодня, 08:26ПроисшествияФото: ИА «Ночные новости»
В результате происшествия на парковке грузовых автомобилей возле гипермаркета на улице Черняховского в Екатеринбурге водитель грузовика получил ожоги верхней части тела и был госпиталицирован в городскую больницу № 40, сообщает ИА «Ночные Новости».
Фура сгорела полностью, также пострадал длинномер Scania, стоявший рядом. Водитель транспортного средства проснулся от хлопка и оперативно отогнал автомобиль от горящего грузовика.
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, котором пришлось тушить пожар на площади 20 квадратных метров. По данным пресс-службы регионального МЧС, спасатели справились за 5 минут.
Напомним, 3 мая на дублере Сибирского тракта произошло «огненное» ДТП с участием трех грузовых автомобилей. В одной из фур перевозился груз, характеризуемый как опасный — алюминиевая пудра.