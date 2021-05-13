Возгорание газовых емкостей произошло в Ирбите

Инцидент случился 13 мая во дворе жилого дома № 59 по улице Советской. О происходящем сообщили очевидцы, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области. В результате площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, однако территория была оцеплена. Газоснабжение домов также не нарушилось.
Прокуратура проверить деятельность организации, осуществляющей дегазацию пустых газовых резервуаров.
Напомним, в конце апреля стало известно, что в Каменске-Уральском под окнами коттеджа была размещена пропановая заправка. В связи с этим местные жители начали опасаться за свою безопасность. Они боятся взрыва.