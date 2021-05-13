Возгорание газовых емкостей произошло в Ирбите

Возгорание газовых емкостей произошло в Ирбите
Возгорание газовых емкостей произошло в Ирбите
Сегодня, 20:10ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Из-за возгорания газовых емкостей в Ирбите прокуратурой была организована проверка. Сначала случился газовой смеси, а после возгорание емкостей. Сжиженный газ в резервуарах отсутствовал.

Инцидент случился 13 мая во дворе жилого дома № 59 по улице Советской. О происходящем сообщили очевидцы, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области. В результате площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших, однако территория была оцеплена. Газоснабжение домов также не нарушилось.

Прокуратура проверить деятельность организации, осуществляющей дегазацию пустых газовых резервуаров.

Видео:группа "Инцидент Ирбит" во "Вконтакте"

Напомним, в конце апреля стало известно, что в Каменске-Уральском под окнами коттеджа была размещена пропановая заправка. В связи с этим местные жители начали опасаться за свою безопасность. Они боятся взрыва.

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