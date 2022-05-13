19-летняя студентка пять дней разыскивается в Екатеринбурге

Девушка проживает с родителями. В день пропажи она ни с кем не ссорилась.
Полина ушла гулять 8 мая, была с мамой на связи и обещала прийти домой. Однако примерно с 19.00 переписка прекратилась и больше она на связь не выходила. Ранее девушки никогда не пропадала, пишет Е1 со ссылкой на поисковой отряд «Лиза Алерт».
Студентка ушла из дома в черной толстовке с капюшоном, голубых коротких джинсах и серо-голубых кроссовках фирмы Adidas. Девушка также носит очки. У нее при себе был черный рюкзак.
Родители уже обратились с заявлением в полицию. Сотрудники уже приступили к поискам.
Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят обращаться по телефону 356-42-14 или 102, — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.