52-летний силовик из Екатеринбурга умер на работе из-за проблем с сердцем

52-летний силовик из Екатеринбурга умер на работе из-за проблем с сердцем
52-летний силовик из Екатеринбурга умер на работе из-за проблем с сердцем
Сегодня, 19:34ПроисшествияФото: 1МI
Полковник полиции одного из отделов Екатеринбурга Евгений Рушков скончался во время службы на рабочем месте. Коллеги говорят, что у полицейского были проблемы со здоровьем.

Коллеги рассказали о возможных причинах кончины на рабочем месте полковника полиции Екатеринбурга Евгения Рушкова. 52-летний силовик во время рабочего дня неоднократно жаловался на боли в сердце. По словам сослуживца полковника, начальник утром жаловался на неприятные ощущения в груди.

Жаловался на боль. Однако сразу ехать в больницу или вызывать скорую не стал, понадеявшись, что всё само пройдет, поделился с Е1 коллега Рушкова.

В итоге полицейскому стало хуже, и сослуживцы вызвали ему скорую помощь. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть полковника. Предварительной причиной гибели Евгения Рушкова коллеги называют инфаркт.

Точный диагноз будет известен только после вскрытия.

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Новости УрФО
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