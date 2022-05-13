52-летний силовик из Екатеринбурга умер на работе из-за проблем с сердцем

Полковник полиции одного из отделов Екатеринбурга Евгений Рушков скончался во время службы на рабочем месте. Коллеги говорят, что у полицейского были проблемы со здоровьем.

Коллеги рассказали о возможных причинах кончины на рабочем месте полковника полиции Екатеринбурга Евгения Рушкова. 52-летний силовик во время рабочего дня неоднократно жаловался на боли в сердце. По словам сослуживца полковника, начальник утром жаловался на неприятные ощущения в груди. Жаловался на боль. Однако сразу ехать в больницу или вызывать скорую не стал, понадеявшись, что всё само пройдет, поделился с Е1 коллега Рушкова. В итоге полицейскому стало хуже, и сослуживцы вызвали ему скорую помощь. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть полковника. Предварительной причиной гибели Евгения Рушкова коллеги называют инфаркт. Точный диагноз будет известен только после вскрытия. В кабинете главка МВД в Екатеринбурге скончался полковник

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter