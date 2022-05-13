Дело экс-главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова официально прекращено

Дело экс-главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова официально прекращено
Дело экс-главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова официально прекращено
Сегодня, 18:04ПроисшествияФото: 1МI
Задержание силами ФСБ и последовавшее за ним уголовное дело в отношении бывшего главы Кировского района Екатеринбурга Александра Лошакова закончились снятием в адрес чиновника обвинений.

Спустя два года расследований, следователи прекратили уголовное дело за отсутствием состава преступления. Чиновника из Екатеринбурга обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). О снятии обвинений и завершении дела сообщил правозащитник второго фигуранта, подрядчика ДЭУ Михаила Петровичева, Сергей Мисиюк. Официальной датой прекращения уголовного дела называют 4 мая, поделился адвокат с Е1.

В ноябре 2020 года главу Кировского района Александра Лошакова задержали на работе сотрудники ФСБ. По версии силовиков, после проверки Счетной палаты города, вскрылись данные об отмывании денег через госконтракты. По версии правоохранителей, ДЭУ под руководством Петровичева заключало договор с третьей фирмой, а работы выполняло самостоятельно и за свой счет. Обналичивание денег по контракту происходило позднее, а средства уходили чиновникам.

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