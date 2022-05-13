Дело экс-главы Кировского района Екатеринбурга Лошакова официально прекращено

В ноябре 2020 года главу Кировского района Александра Лошакова задержали на работе сотрудники ФСБ. По версии силовиков, после проверки Счетной палаты города, вскрылись данные об отмывании денег через госконтракты. По версии правоохранителей, ДЭУ под руководством Петровичева заключало договор с третьей фирмой, а работы выполняло самостоятельно и за свой счет. Обналичивание денег по контракту происходило позднее, а средства уходили чиновникам.