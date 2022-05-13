Дело грабителя съемных квартир из Нижнего Тагила поступило в суд

В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила поступило дело грабителя, который снимал квартиры посуточно выносил из них имущество.
Известно, что грабителя Евгения Ознобихина будут судить сразу по двум уголовным статьям - за кражи и грабежи. Все ограбления произошли в прошлом году. Подозреваемому 25 лет. Он выносил из квартир все, что только возможно – от бытовой техники до крупной мебели.
Каждый раз мужчина оплачивал сутки проживания, затем по телефону просил продлить аренду, обещая внести оплату чуть позже. После этого он вывозил из квартиры все и скрывался.