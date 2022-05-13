Дело грабителя съемных квартир из Нижнего Тагила поступило в суд

Дело грабителя съемных квартир из Нижнего Тагила поступило в суд
Дело грабителя съемных квартир из Нижнего Тагила поступило в суд
Сегодня, 11:48ПроисшествияФото: pixabay.com
В Нижнем Тагиле будут судить грабителя, выносившего мебель из съемного жилья.

В Дзержинский районный суд Нижнего Тагила поступило дело грабителя, который снимал квартиры посуточно выносил из них имущество.

Известно, что грабителя Евгения Ознобихина будут судить сразу по двум уголовным статьям - за кражи и грабежи. Все ограбления произошли в прошлом году. Подозреваемому 25 лет. Он выносил из квартир все, что только возможно – от бытовой техники до крупной мебели.

Каждый раз мужчина оплачивал сутки проживания, затем по телефону просил продлить аренду, обещая внести оплату чуть позже. После этого он вывозил из квартиры все и скрывался.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
судграбительсудья#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы