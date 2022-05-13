Газорезчику из Первоуральска работодатель выплатит 850 тысяч рублей за травму ноги

Работник ООО ГМК «МеталлТрубПром» из Первоуральска травмировал ногу во время распаковки профильных труб на производстве. Предприятие суд обязал выплатить пострадавшему полмиллиона рублей компенсации, однако местную прокуратуру сумма не устроила. В итоге газорезчик получит на полмиллиона больше денег.

Инцидент произошел год назад на ООО ГМК «МеталлТрубПром» в Первоуральске. По информации надзорного ведомства, во время вскрытия упаковки с профильными трубами газорезчик получил травму ноги. В момент происшествия мужчина находился на территории предприятия. Эксперт расценил данный инцидент как причинение тяжелой травмы или тяжкого вреда здоровью. Местная прокуратура обратилась в суд для защиты интересов пострадавшего. По решению Первоуральского райсуда, предприятие обязали выплатить полмиллиона рублей компенсации морального вреда. Однако надзорное ведомство посчитало данную сумму несоизмеримой тяжести вреда. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда удовлетворила апелляционное представление прокурора, увеличив размер компенсации морального вреда до 850 тысяч рублей, рассказали в надзорном ведомстве. Решение вступило в законную силу, за его исполнением ведется прокурорский надзор. За удар копытом от коровы жительнице Белоярского работодатель заплатил 100 тысяч

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