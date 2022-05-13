Пропавшая 9 мая свердловчанка Кристина Кель была обнаружена в Тюмени

Жительница Екатеринбурга Кристина Кель, которая пропала 9 мая при странных обстоятельствах, нашлась. Девушка жива и хорошо себя чувствует, но при этом находится в Тюмени.

Поисковый отряд «Прорыв», который занимался поисками пропавшей в День Победы свердловчанки Кристины Кель, сообщил о том, что девушку нашли живой и здоровой в Тюмени. Силовики, к которым с заявлением о пропаже обратился ее супруг, выяснили, что девушка вышла вечером из дома в магазин, до которого так и не дошла. По пути Кристина совершила несколько звонков. Позднее смартфон девушки оказался вне зоны действия сети. Бабушка свердловчанки поделилась с Е1, что ее внучка и раньше уходила из дома, оставляя своего грудного ребенка. Мужа пропавшей молодой мамы в Екатеринбурге проверили на полиграфе

Материалы по теме: Подруга пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга рассказала об ее исчезновении

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter