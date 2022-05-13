Пропавшая 9 мая свердловчанка Кристина Кель была обнаружена в Тюмени

Пропавшая 9 мая свердловчанка Кристина Кель была обнаружена в Тюмени
Пропавшая 9 мая свердловчанка Кристина Кель была обнаружена в Тюмени
Сегодня, 18:23ПроисшествияФото: 1МI
Жительница Екатеринбурга Кристина Кель, которая пропала 9 мая при странных обстоятельствах, нашлась. Девушка жива и хорошо себя чувствует, но при этом находится в Тюмени.

Поисковый отряд «Прорыв», который занимался поисками пропавшей в День Победы свердловчанки Кристины Кель, сообщил о том, что девушку нашли живой и здоровой в Тюмени.

Силовики, к которым с заявлением о пропаже обратился ее супруг, выяснили, что девушка вышла вечером из дома в магазин, до которого так и не дошла. По пути Кристина совершила несколько звонков. Позднее смартфон девушки оказался вне зоны действия сети. Бабушка свердловчанки поделилась с Е1, что ее внучка и раньше уходила из дома, оставляя своего грудного ребенка.

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