Сбитая «ГАЗелью» библиотекарь из Екатеринбурга скончалась спустя 2 месяца

В Екатеринбурге скончалась 77-летняя библиотекарь, которая пыталась поправиться после ДТП, которое произошло в марте. Тогда водитель «Газели» на улице Челюскинцев возле дома № 9 сбил ее. В госпиталь женщину доставили в тяжелом состоянии.
По данным Е1, пострадавшая пребывала в коме и была подключена к аппарату ИВЛ. На майских праздниках она скончалась.
Напомним, что виновником ДТП стал 22-летний водитель со стажем вождения менее двух лет. Он сбил библиотекаря, когда та шла по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.