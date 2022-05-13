Сбитая «ГАЗелью» библиотекарь из Екатеринбурга скончалась спустя 2 месяца

Сбитая «ГАЗелью» библиотекарь из Екатеринбурга скончалась спустя 2 месяца
Сбитая «ГАЗелью» библиотекарь из Екатеринбурга скончалась спустя 2 месяца
Сегодня, 10:28ПроисшествияФото: pixabay.com
77-летняя работница библиотеки из Екатеринбурга скончалась в больнице. В марте ее на пешеходном переходе сбил неопытный водитель.

В Екатеринбурге скончалась 77-летняя библиотекарь, которая пыталась поправиться после ДТП, которое произошло в марте. Тогда водитель «Газели» на улице Челюскинцев возле дома № 9 сбил ее. В госпиталь женщину доставили в тяжелом состоянии.

По данным Е1, пострадавшая пребывала в коме и была подключена к аппарату ИВЛ. На майских праздниках она скончалась.

Напомним, что виновником ДТП стал 22-летний водитель со стажем вождения менее двух лет. Он сбил библиотекаря, когда та шла по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

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