Склад с наркотиками накрыла полиция в Нижнем Тагиле

Также в жилье мужчины в Новоуральске были проведены обыски. Там найдены вещества и атрибутика, указывающие на незаконную деятельность. В комнате обнаружены изолента, пакеты зип-лок, магниты и гайки. Также большое количество наркотиков были спрятаны в квартире, пишет «Накануне.ру» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.