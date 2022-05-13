Склад с наркотиками накрыла полиция в Нижнем Тагиле

Склад с наркотиками накрыла полиция в Нижнем Тагиле
Склад с наркотиками накрыла полиция в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:45ПроисшествияФото: 1MI
Склад с наркотическими веществами накрыла полиция в Нижнем Тагиле. Правоохранители задержали ранее не судимого 31-летнего жителя Новоуральска.

Всего у него было изъято более двух килограмм веществ. Их подозреваемый планировал продать в Нижнем Тагиле посредством закладок.

Оперативники получили информацию и подготовились к задержанию. К операции привлекли сотрудников ГИБДД. Утром на Черноисточинском шоссе был остановлен Chevrolet, которым управлял подозреваемый. Во время досмотра инспектора изъяли 2 грамма мефедрона и 0,8 грамм гашиша.

При обследовании телефона задержанного были найдены фотографии тайников в Ленинском районе. При выезде в указанные адреса были обнаружены шесть свертков обмотанных полимерной лентой.

Также в жилье мужчины в Новоуральске были проведены обыски. Там найдены вещества и атрибутика, указывающие на незаконную деятельность. В комнате обнаружены изолента, пакеты зип-лок, магниты и гайки. Также большое количество наркотиков были спрятаны в квартире, пишет «Накануне.ру» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Еще 40 готовых свертков в изоленте и 20 крупных прямоугольников с коричневым веществом были найдены в ходе обысков. В общей сложности полицейские изъяли около 2 килограмм гашиша, 350 грамм N-метилэфедрона и около 500 грамм мефедрона.

Полицией возбуждены уголовные дела в отношении подозреваемого. Он уже заключен под стражу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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