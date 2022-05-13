Водитель иномарки напал на мужчину из-за отказа уступить дорогу в Екатеринбурге

Водитель иномарки в Екатеринбурге напал на другого автомобилиста, который ехал в своей машине. Это случилось, пока мужчина стоял на перекрестке.

49-летний мужчина ехал по улице Гагарина и остановился на красный сигнал светофора перед перекрестком с улице Малышева. Он объяснил, что на перекрестке можно повернуть направо или ехать прямо. Так как мужчине нужно было ехать прямо, он стоял и ждал. В этот момент сзади подъехал водитель Volkswagen. Он начал сигналить автомобилисту, но он не реагировал. Тогда мужчина выбежал из машины и начал ругаться. Когда водитель открыл окно, сказать, что он уедет, то кричащий мужчина ударил его по лицу. Затем он вернулся в свой автомобиль и уехал. Пострадавший уже обратился в полицию с заявлением. Он планирует пройти судмедэкспертизу для установления степени тяжести травм. На данный момент водитель ищет очевидцев, пишет Е1. Все случилось около 16.25 в час пик. На вид нападавшему около 25 лет. Рост у него высокий. Все произошло очень быстро, по словам водителя.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter