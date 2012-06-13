Автомобиль активистки «Тагила без ям» провалился в лужу 80-ти сантиметров глубиной

В лужу глубиной около 80 сантиметров въехал автомобиль Hyundai Accent. При этом был поврежден двигатель, пострадала электроника, вода попала в салон машины. Девушке пришлось выбираться из автомобиля через окно, и, выбравшись, она оказалась в луже по середину бедра («Тагил без ям» отмечает, что девушка невысокая). При этом в автомобиле долгое время сидела и не могла выбраться пассажир.

Машину из ямы вытаскивал специально вызванный эвакуатор. Сейчас автомобиль находится в сервисе, где специалисты оценивают ущерб. Председатель движения Никита Чапурин сообщает, что будет всячески помогать активистке добиться справедливости и получения возможной компенсации от ответственных лиц. Так, «Тагил без ям» от имени автомобилистки составит и направит заявление в прокуратуру. Очень важным аспектом претензии будет то, что обе работы девушки связаны с автомобилем, то есть сейчас она фактически не может работать.