Под Нижним Тагилом с рельсов сошли 8 вагонов с щебнем (ФОТО)
Авария произошла на станции Смычка в 03:34 местного времени 11 июня. Пострадавших в результате схода восьми вагонов в щебнем нет, заявляют в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Уже в семь утра того же дня пресс-служба ведомства передала, что на месте происшествия работают 50 человек и один ремонтно-восстановительный поезд. Помощь пришла от аварийно-восстановительной бригады Нижнетагильской дистанции пути. Помимо тагильской техники на место аварии прибыл ремонтно-восстановительный поезд со станции «Екатеринбург-Сортировочный». Кроме того, работы там осуществляют сотрудники 9-го отряда федеральной противопожарной службы Главного управления.
Из-за происшествия не пришлось перекрывать движение поездов. Впресс-службе объяснили, что на данной участке железной дороги имеютсяобъездные пути следования. Кроме того, авария не повлияла на расписаниедвижения поездов, контактный провод не поврежден. Сейчас специалистывыясняют обстоятельства произошедшего.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области.
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