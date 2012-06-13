Под Нижним Тагилом с рельсов сошли 8 вагонов с щебнем (ФОТО)

Уже в семь утра того же дня пресс-служба ведомства передала, что на месте происшествия работают 50 человек и один ремонтно-восстановительный поезд. Помощь пришла от аварийно-восстановительной бригады Нижнетагильской дистанции пути. Помимо тагильской техники на место аварии прибыл ремонтно-восстановительный поезд со станции «Екатеринбург-Сортировочный». Кроме того, работы там осуществляют сотрудники 9-го отряда федеральной противопожарной службы Главного управления.