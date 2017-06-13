10-летний мальчик попал в больницу с сотрясением головного мозга после избиения в летнем лагере в Каменске-Уральском
13 июня 2017, 08:45Происшествия
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В Каменске-Уральском проводится проверка по факту избиения 10-летнего школьника в детском лагере.
Сообщается, что 9 июня старшеклассник ударил ребёнка.
Мальчик 2007 года рождения доставлен в детское хирургическое отделение местной больницы.
Медики диагностировали школьнику сотрясение головного мозга. Делом занялось МО МВД России по Каменску-Уральскому, пишет Ystav.com.
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