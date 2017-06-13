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10-летний мальчик попал в больницу с сотрясением головного мозга после избиения в летнем лагере в Каменске-Уральском
Сюжеты:
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10-летний мальчик попал в больницу с сотрясением головного мозга после избиения в летнем лагере в Каменске-Уральском

13 июня 2017, 08:45Происшествия
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