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11-летний велосипедист попал в реанимацию после падения на него ветки топопля в посёлке Северный в Нижнем Тагиле
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11-летний велосипедист попал в реанимацию после падения на него ветки топопля в посёлке Северный в Нижнем Тагиле

13 июня 2017, 12:05ПроисшествияПавел Щербина
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