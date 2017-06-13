Минивэн врезался в легковую иномарку на Новой Кушве в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Авария спровоцировала большой затор на дороге как со стороны центра Нижнего Тагила, так и со стороны Вагонки сообщил очевидец.

У легковушки сильно замята правая часть кузова. Автомобиль Honda отделался повреждениями только передней части машины.

Есть пострадавшие. На месте аварии работала бригада скорой помощи рассказал редакции TagilCity.ru проезжавший мимо тагильчанин.

Вероятно, имело место несоблюдение очерёдности проезда. Однако точную причину аварии будут устанавливать сотрудники ГИБДД. Официальные данные будут предоставлены позже.