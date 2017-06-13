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Новые следы потерявшегося 4-летнего мальчика найдены волонтерами за болотом под Рефтинским
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новые следы потерявшегося 4-летнего мальчика найдены волонтерами за болотом под Рефтинским

13 июня 2017, 14:10Происшествия
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