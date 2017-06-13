Очередной наркопритон организовал в своей квартире на Вагонке безработный тагильчанин (ФОТО)

В отделение полиции №17 поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного дома по улице Сибирской днем и ночью собираются молодые люди неопрятного вида.

Сотрудники правоохранительных органов посетили названную квартиру в вечернее время и обнаружили там пятерых посторонних лиц, находившихся в неадекватном состоянии. Среди них были и девушки.

Хозяином квартиры оказался ранее судимый 38-летний тагильчанин, нигде не работающий в настоящее время.

При осмотре помещения были обнаружены различные приспособления и материалы, свидетельствующие об употреблении наркотиков. Также было обнаружено синтетическое наркотическое вещество. Вес его составил один грамм.

На допросе владелец квартиры рассказал, что приобрел наркотики через интернет. Было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РФ о незаконной деятельности, связанной с наркотиками.

Фото: МУ МВД Нижнего Тагила

Ведется дальнейшее расследование по делу, устанавливается личность продавца наркотического вещества, об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».