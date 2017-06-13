Пассажир ВАЗ-2112 погиб в ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)

Авария случилась близ села Башкарка. По всей видимости, водитель за рулем ВАЗ-2114 выезжал со второстепенной дороги на трассу «Николо-Павловское - Алапаевск» на 51-ом километре и не уступил встречному ВАЗ-2112. Произошло столкновение.