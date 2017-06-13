Пассажир ВАЗ-2112 погиб в ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)
13 июня 2017, 07:00Происшествия
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Вечером 12 июня под Нижним Тагилом произошло ДТП со смертельным исходом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария случилась близ села Башкарка. По всей видимости, водитель за рулем ВАЗ-2114 выезжал со второстепенной дороги на трассу «Николо-Павловское - Алапаевск» на 51-ом километре и не уступил встречному ВАЗ-2112. Произошло столкновение.
В результате удара погиб пассажир «двенадцатой», мужчина 1958 года рождения.
Также в аварии пострадали водители обоих авто и еще один пассажир «двенадцатой».
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Фото: E1.ru
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