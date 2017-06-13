Поиски 4-летнего Димы на Рефтинском водохранилище приостановлены из-за дождя
13 июня 2017, 09:50Происшествия
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Операция по поиску пропавшего на Рефтинском водохранилище 4-летнего Димы была приостановлена вечером 12 июня из-за погодных условий.
Об этом сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. С наступлением рассвета поисковая операция должна продолжиться, пишет Е1. Напомним, накануне родителей ребенка повторно проверили на полиграфе.
Валерий Горелых подчеркнул, что в интернете появилось множество фейков, которые сообщают, что ребенок нашелся. Это неправда, Дима все еще не найден.
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