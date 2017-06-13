Поиски 4-летнего Димы на Рефтинском водохранилище приостановлены из-за дождя

Об этом сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. С наступлением рассвета поисковая операция должна продолжиться, пишет Е1 . Напомним, накануне родителей ребенка повторно проверили на полиграфе .

Валерий Горелых подчеркнул, что в интернете появилось множество фейков, которые сообщают, что ребенок нашелся. Это неправда, Дима все еще не найден.