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Поиски 4-летнего Димы на Рефтинском водохранилище приостановлены из-за дождя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поиски 4-летнего Димы на Рефтинском водохранилище приостановлены из-за дождя

13 июня 2017, 09:50Происшествия
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