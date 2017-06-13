Родителей пропавшего под Рефтинским водохранилищем мальчика повторно проверяют на детекторе лжи

Так, родители мальчика прошли повторную проверку на полиграфе,сообщает Ekburg.tv . По словам представителя ГУ МВД по региону Валерия Горелых, они ведут себя относительно спокойно.

Сообщается, что вечером одну из поисковых групп напугал медведь, он встал на дыбы перед людьми. В связи с этим теперь до поисков не допускаются дети и женщины. Их силы используют там, где встреча с опасным животным исключена.