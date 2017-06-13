Три бани горели в выходные в Нижнем Тагиле
13 июня 2017, 12:25Происшествия
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С 10 по 12 июня в трех банях возник пожар.
Сюжеты: Нижний Тагил
Первое возгорание произошло 10 июня на улице Коммуны. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 23:29. На место происшествия выдвинулись 2 единицы техники и 8 пожарных.
В 23:51 пожар был потушен. Однако здание полностью сгорело, сообщает «Тагильский Рабочий».
11 июня в коллективном саду начался еще один пожар. Также горела частная баня. На следующий день, 12 июня, очередная баня горела на улице Компасной. Возгорания были оперативно потушены. В обоих случаях пострадало 2 кв.м потолка и стен.
По предварительным данным отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила и ГГО возможной причиной упомянутых пожаров могло быть нарушение пожарной безопасности.
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