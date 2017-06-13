Три трупа обнаружены на улице Восточной в Екатеринбурге
13 июня 2017, 10:45Происшествия
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В Екатеринбурге на улице Восточной обнаружены три трупа.
Сюжеты: Екатеринбург
Фотографией с места ЧП поделился подписчик группы «Инцидент Екатеринбург». Он сообщил, что рядом с магазином постельных принадлежностей находятся три человека, они уже посинели. Предположительно, они мертвы.
На место происшествия выехали медики, подробности инцидента пока неизвестны.
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