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Заброшенное строение для сбора вторсырья сгорело на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заброшенное строение для сбора вторсырья сгорело на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

13 июня 2017, 22:15ПроисшествияЕкатерина Малых
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