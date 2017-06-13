Заброшенное строение для сбора вторсырья сгорело на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
13 июня 2017, 22:15ПроисшествияЕкатерина Малых
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9 июня загорелось заброшенное строение по улице Красноармейской в Нижнем Тагиле, где собирали вторсырьё.
Сюжеты: Нижний Тагил
О пожаре сообщили в 19:25, когда огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.
В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава сообщили в отделе надзорной деятельности по Нижнему Тагилу.
Сгорела пластиковая тара в металлическом гараже. Огонь потушили к 19:41, а ещё за 12 минут место пожара было пролито и разобраны сгоревшие конструкции.
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Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц пояснили в отделе надзорной деятельности.
Напомним, ранее в частном секторе Нижнего Тагила сгорело 2 дома. Без крова осталась семья с двумя детьми, которая нуждается в вашей помощи.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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