Заброшенное строение для сбора вторсырья сгорело на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

О пожаре сообщили в 19:25, когда огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 6 человек личного состава сообщили в отделе надзорной деятельности по Нижнему Тагилу.

Сгорела пластиковая тара в металлическом гараже. Огонь потушили к 19:41, а ещё за 12 минут место пожара было пролито и разобраны сгоревшие конструкции.

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц пояснили в отделе надзорной деятельности.

Напомним, ранее в частном секторе Нижнего Тагила сгорело 2 дома. Без крова осталась семья с двумя детьми, которая нуждается в вашей помощи.