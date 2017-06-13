Житель Тугулыма сам у себя «украл» огнестрельное оружие и обратился в полицию

Установлено, что у гражданина имелись три единицы огнестрельного оружия. В 2017 году у него истекал срок лицензии. Опасаясь изъятия оружия, мужчина имитировал его хищение и обратился в полицию.

Так, обвиняемый проволокой поцарапал замок своего гаража, имитировав его вскрытие. Потом спилил петли на сейфе и «похитил» у себя оружие, которое закопал на огороде.

Полиция приняла у мужчины заявление, возбудила уголовное дело, но позже раскрыла обман. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы, сообщает прокуратура Свердловской области.