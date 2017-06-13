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Житель Тугулыма сам у себя «украл» огнестрельное оружие и обратился в полицию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Тугулыма сам у себя «украл» огнестрельное оружие и обратился в полицию

13 июня 2017, 10:15Происшествия
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