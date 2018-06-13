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11 человек из 16 погибли: владелец лодочной станции на Волге будет задержан
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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11 человек из 16 погибли: владелец лодочной станции на Волге будет задержан

13 июня, 09:30Происшествия
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