11 человек из 16 погибли: владелец лодочной станции на Волге будет задержан

Хозяин станции будет задержан, поскольку мужчина не предпринял никаких действий по предотвращению выхода катамарана.

Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения водного транспорта было возбуждено Южным следственным управлением. Следователи предполагают, что виновником трагедии стал владелец катамарана, проигнорировавший предупреждающие сигналы, посылаемые с баржи. Мужчина, управляющий катамараном, был пьян – предварительно постановила экспертиза.

Отмечается, что катамаран не имел регистрации и не стоял на учете с прошлого года, передаёт ТАСС.

Напомним, в результате столкновения баржи и катамарана погибли 11 человек. Всего на барже были 16 человек, пятерым удалось спастись.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области