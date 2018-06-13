Было два хлопка: погорельцы в Нижнем Тагиле опровергли версию о поджоге (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 12 июня сгорели сразу 4 дома на ул. Калинина. Тагильчане в соцсетях выдвинули версию о поджоге. Однако сами погорельцы, с которыми удалось пообщаться редакции TagilCity.ru, версию о поджоге исключили.

У нас номер дома 22. Насчёт поджога - сомневаюсь, дознаватели разберутся. Говорят, какие-то баллоны взорвались, но сама я не слышала. Было очень шумно, да и я в шоке была. В нашем доме не было баллонов, и газ у нас не подключен. Второй раз за шесть лет потерять дом - это просто ужас рассказала редакции погорелица.

Между тем официальных данных о причинах пожара пока нет. Версии тагильчан разнятся: от поджога до взрыва газа.

По словам тагильчан, огонь распространился очень быстро.

В течение 5-10 минут уже горели 4 дома. Как быстро приехали пожарные - не могу сказать. Я пришла, как мне позвонил папа, там уже были пожарные, полиция и куча зевак. Очевидцы говорят, что пожар начался в 18 доме, за два дома до нашего рассказала тагильчанка Анна.

Стоит отметить, что жильцы еще одного сгоревшего дома также указывают, что очаг возгорания находился в доме №18. Они говорят о том, что слышали два хлопка.

Как сообщает МЧС по региону, площадь пожара составила 200 кв. м. Полностью сгорели два частных дома, повреждены соседние строения и автомобиль «Хендай». В тушении огня принимали участие 15 огнеборцев на 4-х единицах техники.

Сейчас погорельцы просят жителей Нижнего Тагила о помощи.